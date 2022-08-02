التعليم تفتح استمارة النقل والاستضافة وتحدد موعدا لإنتهاء التقديم

2022/08/02 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالنقل والاستضافة للسنة الدراسية 2023/2022.

وأوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بالوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "إجراءات التقديم بشأن النقل والاستضافة تبدأ بتفعيل الاستمارة الإلكترونية الموجودة على بوابة الدراسات (www.dirasat-gate.org) عن طريق مراجعة الطالب جامعته ( الكلية/ المعهد) الأصلية لتحديد الخيارات المطلوبة التي لا تزيد عن خمسة".

وأشارت إلى أن "مدة التقديم تستمر الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2022/9/29".

ودعت الدائرة الطلبة الى "الاطلاع على ضوابط النقل والاستضافة (http://mohesr.gov.iq/ar/ministry_uploads/2022/08/ضوابط-النقل-والاستضافة-.pdf) ومعاينة شروط التقديم".

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