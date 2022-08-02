عملية استباقية تنتهي بمقتل إرهابيين اثنين في سامراء (صور)

2022/08/02 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – صلاح الدين

كشفت الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل إرهابيين اثنين في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقالت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "منتسبي اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوة من لواء ٣١٤ حشد شعبي سامراء وخلال عملية استباقية وبإسناد الجهد الاستخباري تمكنوا من قتل إرهابيين إثنين من عناصر عصابات داعش في منطقة القادرية ضمن قاطع عمليات سامراء".

وعدت ، ان "العملية ناجحة وتمت بعد تكثيف الجهود الميدانية المستمرة والعمل الاستخباري المكثف لتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية".

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