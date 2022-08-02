وكالة: البحرية الأميركية تنشر 4 سفن حربية شرقي تايوان قبيل زيارة بيلوسي المرتقبة

2022/08/02 | 14:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمركزت 4 سفن حربية أميركية، بينها حاملة طائرات، في المياه شرق تايوان في عمليات انتشار "اعتيادية"، بالتزامن مع زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايبيه، الثلاثاء، وسط تحذيرات مكثفة من الصين.

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