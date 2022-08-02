عشائر الجنوب: الخليج والكيان الصهيوني اشتروا سكين الفتنة لذبح أبناء البلد

2022/08/02 | 14:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم الامين العام لمجلس وجهاء الجنوب محمد الدنبوس، الثلاثاء، دول الخليج وامريكا والكيان الصهيوني بتمويل اكبر حملة لاثارة الفتنة الشيعية في البلد، مبينا ان “إسرائيل” سلمت السكين بين طرفي القوى الشيعية من اجل القتال الا ان الاراء وقال الدنبوس في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “السعودية والامارات تمولان حملة اسرائيلية اميركية لدفع القوى الشيعية […]

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