تحالف السيادة: حريصون على الحوار الجاد للوصول إلى معالجات لخطايا النظام السياسي

2022/08/02 | 14:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد تحالف السيادة، حرصه على الحوار الجاد للوصول إلى معالجات لخطايا النظام السياسي.

وقال الخنجر في بيان إنه “في الوقت الذي ندعم فيه بيان الأخ الكاظمي لمعالجة الوضع السياسي المرتبك، فإننا نؤكد حرصنا على الحوار الوطني الجاد للوصول إلى معالجات حقيقية لخطايا النظام السياسي وما نتج عنه من عوائق”.

وبين أن “حوار القوى الوطنية يجب أن يستفيد من الكفاءات العراقية المتخصصة في صياغة مستقبل أفضل”.

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