الجيل الجديد: تظاهرات السبت ستشمل جميع مدن كردستان

2022/08/02 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في حراك الجيل الجديد صلاح

داود، الثلاثاء، عن موعد تظاهراته التي

دعا لها رئيس الحراك شاسوار عبد الواحد.

وقال داود في حديث صحفي إن “التظاهرات

ستكون يوم السبت المقبل وفي جميع مدن

إقليم كردست

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