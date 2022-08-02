عاشوراء زمنكانية الاصلاح الحقيقي

2022/08/02 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

بلغة الزمن الفيزيائي ان عاشوراء هو يوم

واحد فقط استطالت ساعاته لتكشف عن اخطر

جريمة بحق الرسول (ص) وسبطه الحسين سيد

الاصلاح بموجب (اني لم أخرج أشرا ولا

بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما

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