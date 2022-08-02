تعرف على أعداد المطلق سراحهم خلال شهر تموز بالعراق

2022/08/02 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة إصلاح الأحداث التابعة

لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن

موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق

سراحهم لشهر تموز الماضي لعام 2022.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن "العدد

الكلي للمفرج عنهم خلال الشه

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