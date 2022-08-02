روسيا تتهم الولايات المتحدة بـ”زعزعة العالم” على خلفية التوتر بشأن تايوان

2022/08/02 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت روسيا الولايات المتحدة بـ”زعزعة العالم” من خلال إحداث توترات بشأن تايوان حيث يثير احتمال زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لهذه الجزيرة غضب بكين.

وكتبت الناطق باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام “واشنطن تزعزع العالم.



لم يحل أي نزاع في العقود الأخيرة بل تم التسبب بنزاعات كثيرة”.

تبدو هذه التصريحات بمثابة رد موسكو على اتهامات الغرب بقيادة الولايات المتحدة لها بزعزعة الاستقرار من خلال هجومها العسكري على أوكرانيا.

بدأت بيلوسي هذا الأسبوع جولة آسيوية ترفع منسوب التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية زيارة غير مؤكدة إلى تايوان.

تعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها التي ستستردها بالقوّة إن اقتضى الأمر ذلك.



وهي حذّرت واشنطن أكثر من مرّة من مغبّة قيام بيلوسي بزيارة الجزيرة.

روسيا التي تزداد عزلتها على الساحة الدولية منذ تدخلها في أوكرانيا ومعاناتها اقتصاديًا من العقوبات الغربية، تحاول التقرب من الصين.

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