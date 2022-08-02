الذهب يرتفع في المعاملات الفورية إلى 1774.12 دولار

2022/08/02 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات، الثلاثاء، محققة مكاسب بأكثر من دولارين، فيما تراجعت معادن نفيسة أخرى على رأسها الفضة.ووفقاً لبيانات الأسواق العالمية، صعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.12% أو ما يعادل 2.05 دولار إلى 1774.12 دولار للأونصة؛ وذلك بحلول الساعة 10:28 صباحاً بتوقيت الإمارات.وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.15% أو ما يعادل 2.8 دولار لتصل إلى 1787.5 دولار للأونصة.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم بنسبة 1.16% إلى 2166 دولار، وتراجعت الفضة بنسبة 0.74% إلى 20.21 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.38% إلى 907.2 دولار.وكالات

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