صورة عالمية تتسبب بموت مصورها

2022/08/02 | 14:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان كارتر قد فارق الحياة بعد شعور طويل ومرير بالذنب والمسؤولية والاكتئاب.

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