2022/08/02 | 14:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GhRLyanEPY0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يدعو جميع الكتل السياسية للتهدئة وخفض التصعيد في نشرة الـ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يدعو جميع الكتل السياسية للتهدئة وخفض التصعيد في نشرة الـ 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).