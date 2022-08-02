وزارة الكهرباء توجه نداءً للمواطنين مع ارتفاع غير مسبوق للحرارة

2022/08/02 | 15:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، رسالة للمواطنين مع بدء موجة الحر.

وذكر اعلام وزارة الكهرباء في بيان “‏وفقا لتقرير الطقس الدولي المؤشر على دخول مناطق جنوب العراق ووسطه الجدول الدولي لأعلى درجات حرارة مسجلة في العالم إيذانا ببدء الارتفاع الحراري التدريجي لعشرة أيام حرارية قادمة وبدرجات تفوق الخمسين درجة مئوية،لذا تهيب وزارة الكهرباء بالمواطنين لطفهم ومراعاة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، والترشيد بإستهلاك الطاقة وإطفاء الانارة،والاجهزة الكهربائية غير الضرورية، وتخفيف الأحمال حفاظاً على اسقرارية المنظومة ولتتمكن المنظومة من مواكبة الطلب وعدم التأثير سلباً على ساعات التجهيز”.

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