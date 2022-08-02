“ندعم بيان الكاظمي”.. رئيس تحالف السيادة: نؤكد حرصنا على الحوار الوطني الجاد

2022/08/02 | 15:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، الثلاثاء، عن دعمه لبيان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي دعا خلاله للحوار، فيما أكد “الحرص” على الحوار الوطني الجاد.

وقال الخنجر، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن “في الوقت الذي ندعم فيه بيان الأخ الكاظمي لمعالجة الوضع السياسي المرتبك؛فإننا نؤكد حرصناعلى الحوار الوطني الجاد للوصول إلى معالجات حقيقية لخطايا النظام السياسي وما نتج عنه من عوائق”.

ورأى أن “حوار القوى الوطنية يجب أن يستفيد من الكفاءات العراقية المتخصصة في صياغة مستقبل أفضل”.

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