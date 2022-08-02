2022/08/02 | 15:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YkRSFCUibPs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انقلاب شعبي ام تسوية صدرية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انقلاب شعبي ام تسوية صدرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).