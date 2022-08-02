مع هذه الأماكن.. عمليات بغداد توجه بفتح المنطقة الخضراء - عاجل

2022/08/02 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادوجهت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، بفتح المنطقة الخضراء من جهة بوابة وزارة التخطيط.

وقال قائد العمليات الفريق الركن احمد سليم بهجت للسومرية نيوز، إنه "وبحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجهت قيادة عمليات بغداد بالفتح الكامل لجسر الجمهورية والباب الشرقي والمنطقة الخضراء من جهة بوابة وزارة التخطيط".

وأضاف بهجت، أن "الفتح سيتم خلال الساعات المقبلة".وأغلقت القوات الأمنية في وقت سابق، جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، إثر تظاهرات غاضبة اجتاحت المنطقة الخضراء منذ السبت الماضي.

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