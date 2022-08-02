برلماني تايواني ينشر فيديو

2022/08/02 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر البرلماني التايواني، وانغ تينغ يو، الاثنين، مقطع فيديو على حسابه في تويتر، يظهر مناورات عسكرية.

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