الرئيس الفرنسي يعلن تأييده ودعمه لمبادرة الكاظمي بشأن الحوار لحل الأزمة في العراق

2022/08/02 | 15:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، تأييده لنداء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن التشاور والحوار، لحل الأزمة في العراق.وكتب ماكرون تدوينة قائلاً: “قلقي شديد بشأن الوضع في العراق، ويجب أن يسود الهدوء وضبط النفس”.وأضاف: “أشارك رئيس الوزراء مصطفى … Readmore

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