نيجيرفان بارزاني يجدد دعوته لحوار الفرقاء في اربيل

2022/08/02 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اعرب رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، عن تأييده لدعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، للحوار بين الاطراف السياسية العراقية لإجاد مخرج للأزمة الحالية.

وقال البارزاني، في تغريدة عبر تويتر، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي نجدد دعوتنا لحوار عراقي اخوي شامل في اربيل ، نؤكد دعمنا لدعوة رئيس الوزراء السيد الكاظمي للحوار بين الاطراف السياسية العراقية لإجاد مخرج للأزمة الحالية والعمل معًا للوصول بالوطن الى بر الامان".

واضاف، أن "العراق بحاجة الى الحوار والتفاهم والمسؤولية المشتركة لإنقاذه".

وفي وقت سابق، ابدى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قلقه إزاء الأوضاع السياسية الأخيرة التي تشهدها البلاد، داعياً في الوقت ذاته الأطراف السياسية كافة إلى ضبط النفس وخوض حوار مباشر لتخطي المشاكل، واخراج العراق من هذا الظرف الذي وصفه بالحساس.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه “نتابع بقلق عميق الأوضاع السياسية والمستجدات التي يشهدها العراق”، داعيا الأطراف السياسية المختلفة إلى التزام منتهى ضبط النفس وخوض حوار مباشر من أجل حل المشكلات.

وأردف بالقول إن "زيادة تعقيد الأمور في ظل هذه الظروف الحساسة يعرض السلم المجتمعي والأمن والاستقرار في البلد للخطر".

كما قال رئيس الإقليم: إننا "في الوقت الذي نحترم إرادة التظاهر السلمي للجماهير، فإننا نؤكد على أهمية حماية مؤسسات الدولة وأمن وحياة وممتلكات المواطنين وموظفي الدولة".

وزاد قائلا: إن "شعب العراق يستحق حياة وحاضراً ومستقبلاً أفضل، والواجب والمسؤولية المشتركة لكل القوى والأطراف هي العمل معاً لإخراج العراق من هذا الظرف الحساس والخطر".

وتابع نيجيرفان بارزاني بالقول إن "إقليم كردستان سيكون، كما هو دائماً، جزءاً من الحل، لذا ندعو الأطراف السياسية المعنية في العراق إلى القدوم إلى أربيل، عاصمتهم الثانية، والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد.



فلا توجد هناك مشكلة لا يمكن حلها بالحوار".

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