اقول للاطار والتيار كلاكما تخسران او تفوزان

2022/08/02 | 15:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سامي جواد كاظم ..كل انسان يحمل في ذاته ما يعتمد عليه في تصرفاته سواء كان مبدا او مكانة اجتماعية او عشيرة او قومية وما الى ذلك ، وبالمقابل الراي الاخر دائما بمزاجه ينسب اي تصرف يصدر من هذا او ذاك سواء كان سلبي او ايجابي ويعمم دائما السلبي على الجميع ويخصص الايجابي […]

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