2022/08/02 | 15:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وجّه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في ‏26‏ تموز‏، 2022، بضرورة الإسراع باستكمال متطلبات مطار الموصل...

ظهرت المقالة الكاظمي يوجّه باستثناءات للإسراع بتأهيل مطار الموصل..



هل ينجو من تماسيح الفساد؟ أولاً على المسلة.

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