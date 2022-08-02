بارزاني يعلن دعمه لمبادرة الكاظمي ويجدّد دعوته لحوار شامل

2022/08/02 | 15:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

جدد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، دعوته لحوار شامل في أربيل، فيما أعرب عن دعمه لمبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال بارزاني في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "‏في الوقت الذي نجدد دعوتنا لحوار عراقي أخوي شامل في أربيل، نؤكد دعمنا لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للحوار بين الأطراف السياسية العراقية لإيجاد مخرج للأزمة الحالية والعمل معًا للوصول بالوطن الى بر الأمان".

وأضاف أن "العراق بحاجة الى الحوار والتفاهم والمسؤولية المشتركة لإنقاذه".

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