2022/08/02 | 15:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة تعطل الدوام الرسمي من الخميس

إلى الاثنين

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي من الخميس إلى الاثنين المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي من الخميس إلى الاثنين المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).