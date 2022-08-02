الكاظمي يوجه بالفتح الكامل للجسر الجمهوري والباب الشرقي والمنطقة الخضراء

2022/08/02 | 15:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل/ الكاظمي يوجه قيادة عمليات بغداد

بالفتح الكامل للجسر الجمهوري والباب

الشرقي والمنطقة الخضراء من جهة بوابة

وزارة التخطيط خلال الساعات المقبلة

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