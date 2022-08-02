النزاهة تضبط المسؤولين عن صفقة

2022/08/02 | 15:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الثلاثاء، تمكن ملاكات دائرة التحقيقات

في هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط

رئيس وأعضاء لجنة مشترياتٍ في صحة

الديوانيَّة؛ بتهمة المبالغة بشراء

مواد طبيَّةٍ.

وذكرت اله

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