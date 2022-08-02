نيجيرفان بارزاني يجدد دعوته للحوار في اربيل ويدعم مبادرة الكاظمي

2022/08/02 | 15:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلن رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، دعمه لمبادرة رئيس الحكومة الاتحادية لعقد حوار بين الأطراف والقوى العراقية للخروج بحل للأزمة السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد.وقال بارزاني في تغريدة […]

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