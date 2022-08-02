الكرملين: الولايات المتحدة تختار طريق المواجهة مع الصين

2022/08/02 | 15:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، معلقا على ازدياد التوتر حول تايوان، إن الولايات المتحدة تختار طريق المواجهة مع الصين.وأضاف ممثل الكرملين القول، أن الصين تتحسس كثيرا تجاه هذه المشكلة […]

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