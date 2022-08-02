نفط البصرة: بيع 10% من حصة إكسون موبيل متوقف على اجراء واحد

2022/08/02 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أوضحت شركة نفط البصرة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل بيع 10% من حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1، مبينة ان ذلك متوقف على اجراء واحد.

وقال وكيل المدير العام لشركة نفط البصرة، حسن محمد حسن، في حديث لوكالة الانباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "شركة النفط والغاز الإندونيسية (بيرتامينا) ستشتري 10% من حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 النفطي جنوبي العراق".

وأكمل، بالقول: إن "هذا ما تم الاتفاق عليه بين الإطراف المشتركة، وتنفيذه مرهون بتوقيع اتفاقية التسوية مع شركة نفط البصرة".

ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق، على قيام شركة النفط الوطنية بالاستحواذ على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة / 1.

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