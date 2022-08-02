بعد ظهور أعراض كورونا على الرئيس بايدن مجدّدًا.. هل يمكنه نقل العدوى للمحيطين به؟

2022/08/02 | 15:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتت نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن لفيروس كورونا إيجابية مجدّدًا، بالتوازي مع قول الأطباء إنّ "أعراض الفيروس ظهرت عليه مجددًا".لكن ثمة أسئلة كثيرة تتعلق بتجدّد الأعراض مرتبطة بعلاجه بعقار "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات.فهل الرئيس مازال ناقلًا للعدوى، وهل يحتاج للخضوع لحجر صحي مرة أخرى، وللعزل الذاتي؟

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