الكاظمي يوجه بفتح الطرق

2022/08/02 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

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وجهت قيادة عمليات بغداد، بالفتح الكامل للجسر الجمهوري والباب الشرقي وسط العاصمة.وقالت القيادة في بيان ان التوجيه بفتح الطرق والجسور جاء بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اذ سيتم الفتح الكامل لجسر الجمهورية والباب الشرقي والمنطقة الخضراء، من جهة بوابة وزارة التخطيط

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