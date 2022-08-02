مقتدى الصدر يطالب أنصاره بإخلاء البرلمان العراقي والاعتصام في محيطه

2022/08/02 | 15:46 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الاعتصام إلى أمام وحول البرلمان وقربه.وقال مقرب من الصدر إن الدعوة تأتي "بعد تحرير مجلس النواب وتحوّله الى مجلس للشعب".

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