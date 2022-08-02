انخفاض استيراد الاردن من نفط العراق بعد رفع سعر البرميل.. خطوة لكسب مليوني دولار اضافية تسببت بخسارة 20 مليون دولار!

2022/08/02 | 16:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

انخفضت صادرات النفط العراقية الى الاردن بنسبة 75% خلال شهر تموز، وذلك بعد قيام العراق برفع السعر الى الاردن، وتقليص فارق السعر التفضيلي بنسبة 50%.

وقالت شركة سومو، إن “مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر تموز الماضي بلغت 75 الفاً، و 419 برميلاً”، مبينة ان “معدل التصدير بلغ 2432 برميلاً يوميا”.

وبينما بلغت الصادرات اليومية اقل من 2.5 الف برميل يوميًا، كانت الصادرات وفق الاتفاق تبلغ 10 الاف برميل يوميًا، مايعني انها انخفضت بنسبة 75%.

وأضافت سومو ان “معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 96.70 دولاراً”، مبينة ان “قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 7 ملايين و293 الفا و17 دولارا”، مايعني اقل من السعر العالمي بـ7 دولارات فقط.

وفي حزيران باع العراق الى الاردن قرابة 10 الاف برميل يوميًا، وبمعدل سعري يبلغ اقل بنحو 7 دولارات عن السعر العالمي، لاول مرة بعد ان كان العراق يبيع للاردن سعر البرميل اقل بـ15 دولارا عن السعر العالمي.

ويبدو ان انخفاض الصادرات الى الاردن بنسبة 75% جاءت مباشرة بعد رفع سعر برميل النفط المباع الى الاردن، ووفق التخفيض القديم، فان تصدير 10 الاف برميل يوميًا، سيجلب للعراق 880 الف دولار للبرميل، مايعني انه سيجلب للعراق نحو 27 مليون دولار خلال شهر.

اما وفق الارتفاع الجديد بالسعر، وبالتالي انخفاض التصدير، لم يجلب للعراق سوى 7.2 مليون دولار خلال شهر، مايعني ان المبلغ الذي كان العراق يهدف اليه والبالغ 7 دولارات اضافية على البرميل وهو ماسيجلب 2 مليون دولار اضافية، الا انه فقد بالمقابل 20 مليون دولار جراء انخفاض استيراد الاردن من النفط العراقي.

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