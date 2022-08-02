الوسيط الأميركي يجتمع مع لبيد بعد جولة مفاوضات في لبنان

2022/08/02 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، آموس هوكستين، الثلاثاء، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لبيد، حسبما أفاد مصدر إسرائيلي رسمي الحرة.

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