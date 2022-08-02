2022/08/02 | 16:04 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال 2022.. العالم يتكبد 72 مليار دولار خسائر بسبب الكوارث الطبيعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/02 | 16:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال 2022.. العالم يتكبد 72 مليار دولار خسائر بسبب الكوارث الطبيعية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال 2022.. العالم يتكبد 72 مليار دولار خسائر بسبب الكوارث الطبيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).