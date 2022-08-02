الموسوي يكشف عن بدء مفاوضات بين الاطار والتيار الصدري لإنهاء الانسداد السياسي

2022/08/02 | 16:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي ،الثلاثاء، عن بدء مفاوضات جديدة بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري بعد الاحداث التي جرت.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الموسوي في حديث لـ /المعلومة/، إن” المفاوضات مفتوحة مع التيار الصدري من أجل الموافقة على مرشح الاطار مقابل تنازل التنسيقي […]

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