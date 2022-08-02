ساكو يعلن دعم مبادرة رئيس الوزراء

2022/08/02 | 16:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الكاردينال لويس روفائيل ساكو، اليوم الثلاثاء، عن دعمه لمبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال ساكو في بيان “يبدو ان المشهد الحالي شديد الانغلاق، وخالٍ من أي اعتبار للصالح العام كلُّ طرفٍ ينظر الى موقفه الخاص، ولا يستمع للطرف الآخر”.واضاف : “وسط هذا (الغليان) تأتي بلطافة نداءات العقلاء للحوار الوطني الاخوي من أجل الحفاظ على حياة الناس ومستقبل الوطن، وأمام هذه المسؤولية التاريخية لابد من يقظة ضمير، خصوصاً أن للكل نقاط ضعفٍ”.وتابع: “لتكن أقدامكم ملتصقة بأرض العراق فلا تسمعوا الأصوات التي تجركم الى المواجهة كالنهر الهائج، ولا تضيّعوا فرصة الحوار الذهبية، للجلوس معاً، وإعداد خارطة طريق إصلاحية حقيقية يستحقها العراق، وينتظرها المواطنون منذ 19 سنة”.وذكر أنه “وبهذه المناسبة أدعم بقوة مبادرة دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الحوار الوطني الشجاع”.

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