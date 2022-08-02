2022/08/02 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن وفداً سنياً سيزور كردستان لبحث مطالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "وفداً يمثل قوى سنية سيزور مسعود البرزاني في اربيل خلال الايام المقبلة من اجل التباحث في نقاط التي طرحها الصدر للتغير في العملية السياسية العراقية من اجل التوافق على خيارات تمثل المكونين السني والكردي حيال ما طرح مع توافق اولي على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية".واضاف ان "هذه الزيارة تهدف لدعم اجراء انتخابات مبكرة اذا كانت تسهم في معالجة الانسداد السياسي الراهن والخروج من الازمة".واعرب رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تأييده لدعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، للحوار بين الاطراف السياسية العراقية لإيجاد مخرج للأزمة الحالية.

وقال البارزاني، في تغريدة عبر تويتر، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي نجدد دعوتنا لحوار عراقي اخوي شامل في اربيل ، نؤكد دعمنا لدعوة رئيس الوزراء السيد الكاظمي للحوار بين الاطراف السياسية العراقية لإجاد مخرج للأزمة الحالية والعمل معًا للوصول بالوطن الى بر الامان".

واضاف، أن "العراق بحاجة الى الحوار والتفاهم والمسؤولية المشتركة لإنقاذه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عيون القوى السنية تتجه صوب أربيل.. وفد سني يبحث مطالب الصدر بمعية مسعود بارزاني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عيون القوى السنية تتجه صوب أربيل.. وفد سني يبحث مطالب الصدر بمعية مسعود بارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).