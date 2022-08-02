تربية البصرة تستثني طلبة السادس الإعدادي من عطلة الـ3 أيام بالمحافظة

2022/08/02 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وجه المدير العام لتربية البصرة عبد الحسين سلمان عبد الحسن، اليوم الثلاثاء، بأستثناء طلبة السادس الإعدادي من عطلة الـ3 أيام بالمحافظة وأستمرار الامتحانات حسب الجدول المعلن.

وذكر إعلام تربية البصرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المدير العام لتربية البصرة عبدالحسين سلمان عبدالحسن (رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات) وجه باستمرار الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية لأيام الخميس والأحد والأثنين وفق الجدول المعلن على الرغم من وجود عطلة محلية".

هذا واعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي لعدة أيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال العيداني في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، ان "العطلة ستكون في أيام الخميس والأحد والاثنين عطلة لارتفاع درجات الحرارة".

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