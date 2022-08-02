2022/08/02 | 16:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العملية مسح وتفتيش المناطق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة مشتركة تبدء عملية لتأمين حدود صلاح الدين ونينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة مشتركة تبدء عملية لتأمين حدود صلاح الدين ونينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).