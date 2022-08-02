2022/08/02 | 16:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ذكرت وسائل إعلام هولندية، 08/02/2022، أن أياكس أمستردام منع المشجعين من إحضار لافتات إلى...

ظهرت المقالة نادي اياكس الهولندي يمنع جماهيره من طلب قمصان اللاعبين أولاً على المسلة.

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