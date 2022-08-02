عملية أمنية مشتركة لتأمين حدود صلاح الدين ونينوى

2022/08/02 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية مشتركة لتأمين حدود محافظتي صلاح الدين ونينوى.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد المتمثلة باللواء 51 و بمشاركة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب فوج صلاح الدين واللواء ٩١ بالجيش شرعت بتفتيش وتأمين الشريط الحدودي الفاصل بين صلاح الدين ونينوى".

وأشار البيان إلى أن "العملية شهدت مسح وتفتيش المناطق من الصكورات الى منطقة مجباس الغنيمة وتطهير جميع الانفاق والوديان".

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