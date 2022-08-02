2022/08/02 | 16:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، باغلاق الدائرة الإعلامية للبرلمان من قبل المتظاهرين.وقال المصدر لوكالة خبر برس (واخ) انه “تم إغلاق الدائرة الاعلامية لمجلس النواب من قبل المتظاهرين لأمور تنظيمية”.

وأضاف المصدر انه “تم منع الدخول الى الدائرة الإعلامية إلا من قبل الصحفيين بعد التأكد من هوياتهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“لأمور تنظيمية”.. إغلاق الدائرة الإعلامية للبرلمان من قبل المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“لأمور تنظيمية”.. إغلاق الدائرة الإعلامية للبرلمان من قبل المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).