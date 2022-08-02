2022/08/02 | 16:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، عن تأييده لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن ضرورة الحوار السياسي، بين الفرقاء السياسيين.

وقال بارزاني في تغريدة، تابعتها خبر برس (واخ) “في الوقت الذي نجدد دعوتنا لحوار عراقي أخوي شامل في أربيل، نؤكد دعمنا لدعوة رئيس الوزراء السيد الكاظمي، للحوار بين الاطراف السياسية العراقية، لإيجاد مخرج للأزمة الحالية والعمل معاً للوصول بالوطن الى بر الأمان، العراق بحاجة الى الحوار والتفاهم والمسؤولية المشتركة لإنقاذه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يعبّر عن تأييده لدعوة الكاظمي إزاء الحوار السياسي بين الفرقاء) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يعبّر عن تأييده لدعوة الكاظمي إزاء الحوار السياسي بين الفرقاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).