وزير الصدر يوجه المتظاهرين باخلاء البرلمان والإعتصام حوله ومقترباته

2022/08/02 | 16:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

وجّه وزير زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بإخلاء مبنى البرلمان، وتحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته.

وقال في تغريدة له “بعد تحرير مجلس النواب وتحوّله الى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثوار الابطال .

تقرر مايلي:

أولاً : إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الإعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها ٧٢ ساعة من تأريخ هذا المنشور.

ثانياً : إن كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الإعتصام أمامها فستأتيكم التعليمات تبعاً.

ثالثاً: ديمومة الإعتصام مهمة جداً لتتحقق مطالبكم التي سنوافيكم بها لاحقاً.

لذا يجب تنظيم الإعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محدّدة.

رابعاً: إقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحة الإحتفالات في نهاية هذا الأسبوع.

خامساً: نحن في طور تشكيل لجنة من قبل المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والإهتمام بكل ما يلزم .

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

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