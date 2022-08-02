الصدر يطالب أنصاره بالتحول للاعتصام حول البرلمان العراقي والكاظمي يدعو لحوار شامل

2022/08/02 | 17:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث التيار الصدري أنصاره على إخلاء مبنى البرلمان وتحويل الاعتصام لمحيطه، في حين دعا الإطار التنسيقي أنصاره للاستعداد للدفاع عن الدولة والإسراع في تشكيل الحكومة.من جانبه دعا رئيس الحكومة للحوار.

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