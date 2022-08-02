اليابان فتحت أبوابها أمام المسافرين.. ولكن ما سبب عدم عودة السياح حتى الآن؟

2022/08/02 | 17:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار حوالي 1،500 سائح أجنبي اليابان بغرض الترفيه منذ إعادة فتح البلاد في يونيو/حزيران 2022.فما هي الأسباب الموجبة لبطء عودة السياح إلى البلاد حتّى الآن؟

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