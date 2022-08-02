خبير نفطي يحدد حجم الخسائر المالية في العائدات النفطية للعراق

2022/08/02 | 17:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد حذر الخبير النفطي نبيل المرسومي الثلاثاء، من استمرار ضياع العائدات النفطية في العراق ووصولها الى أكثر من 10 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة.وقال المرسومي، في منشور على الفيس بوك تابعه […]

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