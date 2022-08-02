لليوم الثاني.. ارتفاع اصابات كورونا في العراق

2022/08/02 | 17:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة، 1344 إصابة بفيروس

كورونا خلال موقفها الوبائي الخاص

بجائحة كورونا لليوم الثلاثاء 2 آب 2022.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها "سجلت كذلك حالتي وفاة

و2875 حالة تعافٍ

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