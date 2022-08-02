الكهرباء توجه رسالة للمواطنين مع بدء موجة الحر

2022/08/02 | 17:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء،

رسالة للمواطنين مع بدء موجة الحر

القادمة التي سيشهدها العراق.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "وفقاً لتقرير الطقس

الدولي المؤشر على دخول مناطق جنو

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