العراق يقدم طلبا رسميا لنقل جثمان 9 من مواطنيه قضوا في سيول إيران

2022/08/02 | 17:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت القنصلية العامة لجمهورية العراق

في محافظة مشهد الايرانية، طلبا رسميا

إلى السلطات الإيرانية لنقل جثمان 9

ضحايا عراقيين ممن قضوا بالسيول التي

اجتاحت بعض مناطق إيران جاء غزارة

الأمطار الهاطلة.

ووفق

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